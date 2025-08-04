إلغاء التحذيرات من هطول الأمطار الغزيرة

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تم إلغاء جميع التحذيرات من هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعتيْ جولا وكيونغ سانغ بعد هطول أمطار غزيرة بمعدلات قياسية خلال الليل، إلا أن زخات المطر المتفرقة استمرت في بعض المناطق صباح اليوم الاثنين.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إنه من المتوقع هطول أكثر من 80 ملليمترا من الأمطار في المناطق الجنوبية حتى صباح الغد الثلاثاء، بينما من المتوقع أن تستقبل مقاطعتا تشونغ تشُنغ وجيجو 60 ملليمترا من الأمطار.ومن المرجح أن تشهد منطقة العاصمة ومقاطعة كانغ وان أمطارا بمعدلات تصل إلى 30 ملليمترا.وسوف تخف كثافة الأمطار في المنطقة الوسطى بحلول مساء اليوم، بينما من المتوقع أن تنتهي الأمطار في المنطقة الجنوبية في وقت مبكر من صباح الغد.ومع ذلك، قد تعود زخات مطرية متفرقة بين صباح ومساء الثلاثاء في المناطق الداخلية الوسطى والمناطق الجنوبية. كما يُتوقع هطول موجة أخرى من الأمطار على مستوى البلاد بعد غد الأربعاء.وسوف تتراوح درجات الحرارة نهارا بين 29 و34 درجة مئوية، بانخفاض طفيف مقارنة بدرجات الحرارة العالية خلال الفترة الماضية.