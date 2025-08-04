وزير الخارجية الكوري يقول إنه من غير المُرجّح تأجيل القمة بين لي وترامب

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صرّح وزير الخارجية تشو هيون بأنّ التنسيق النهائي جارٍ لعقد قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأنّه من غير المُرجّح تأجيلها إلى الشهر القادم.ونقل تشو هذه المعلومات للصحفيين أمس الأحد في مطار إنتشون الدولي بعد عودته من جولة شملت كلا من الولايات المتحدة واليابان.وخلال أول زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، التقى تشو بنظيره الأمريكي "ماركو روبيو" ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين.وقال تشو إنّ الجانبين أكدا خلال الاجتماعات على قوة موقف الردّ المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتوسيع نطاق الردع، واتفقا على مواصلة التعاون.وردّا على سؤال حول مساعي إدارة ترامب لتحديث التحالف، قال تشو إنّ ذلك سيشمل اتخاذ تدابير مُختلفة، مثل تعزيز القدرات الدفاعية في ظلّ البيئة الأمنية الدولية المُتوترة.ونفى الوزير الكوري المخاوف من أن هذه المساعي ستؤثر على علاقات سيول مع الصين، مُشيرا إلى أنّ الحكومة شرحت للصين بوضوح الإجراءات التي تُخطّط لاتخاذها.