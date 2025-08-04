كوريا الجنوبية تؤكد أن دور ووجود قوات الولايات المتحدة لن يتغير

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أكد وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" على أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستبقى، وأن دورها سيبقى دون تغيير.وأدلى الوزير تشو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نُشرت أمس الأحد.وردا على سؤال حول مستقبل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في ظل إدارة ترامب، قال تشو إن سيول تجري محادثات مع واشنطن، ولكن لا يوجد قلق بشأن هذا الأمر، وأضاف أن القوات الأمريكية ستبقى في كوريا، وأن دورها لن يتغير.وردا على سؤال آخر حول تأثير الانسحاب العسكري المحتمل على العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قال تشو إنه سؤال افتراضي، وأنه يعتقد أن ذلك لن سيحدث.وأضاف أنه التقى بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وقد أكدوا له جميعا أنه لن يكون هناك أي تغيير في وجود القوات الأمريكية.