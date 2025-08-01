الممثل التجاري الأمريكي يستبعد تخفيض الرسوم التي فرضها ترامب

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قال الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" أمس الأحد إنه من المرجح أن تبقى التعريفات الحمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي قائمة على عشرات الدول كما هي بدلا من تخفيضها في إطار المفاوضات المستمرة.جاء ذلك قبيل الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية يوم الجمعة القادم.وأظهر أمر تنفيذي رئاسي أن "ترامب" حدد معدلات تتضمن تعريفات جمركية تبلغ 35% على سلع كثيرة من كندا، و50% للبرازيل، و25% للهند، و20% لتايوان، و39% لسويسرا.وقد قررت سويسرا، التي أصبحت في موقف حرج، تعديل مقترح الاتفاق الحالي، فيما تستعد كندا، التي بدأت دفع تعريفات جمركية بنسبة 35% اعتبارا من الأول من أغسطس، لإجراء محادثات بين قائدي البلدين.وفي هذا السياق، أوضح "غرير" أن التعريفات الجمركية المقرر فرضها بدءا من السابع من أغسطس شبه محسومة، وأنه لا يعتقد أن معدلات التعريفات الجمركية ستتغير خلال الأيام القليلة القادمة.ويرى المرقبون أن متوسط معدلات التعريفات الجمركية على الواردات سوف يرتفع من 2.5% إلى أكثر من 15%، إذا دخلت التعريفات الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ، وهو ما سيتسبب في تحميل كل أسرة أمريكية عبئا ماليا يقدر بـ2400 دولار.