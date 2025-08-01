كوريا تعتزم ترقية نظام القيادة المشترك قبل نقل السيطرة العملياتية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية ترقية نظام القيادة والسيطرة المشترك مع الولايات المتحدة، حتى عام 2029، وهو منصة أساسية للعمليات المشتركة بين البلدين الحليفين، تمهيدا لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي اليوم الاثنين إنها ستستثمر مبلغ 117.8 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 84.9 مليون دولار، خلال الفترة من هذا العام وحتى عام 2029 لترقية النظام، بحيث تتمكن كوريا الجنوبية من قيادة العمليات المشتركة بعد نقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب.الجدير بالذكر أن نظام القيادة والسيطرة المشترك يُستخدم في العمليات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.كما يستخدم النظام في التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع خطة لترقية نظام القيادة والسيطرة المشترك منذ تطبيق النظام لأول مرة في عام 2015.