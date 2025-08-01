زيادة مبيعات شركتي هيون ديه وكيا للسيارات في أمريكا بأكثر من 10% في يوليو

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أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات شركتيْ "هيون ديه" و"كيا" الكوريتين للسيارات في الولايات المتحدة قد سجلت نموا بأكثر من 10% خلال شهر يوليو الماضي.وقالت شركة "هيون ديه موتور أمريكا" يوم الجمعة الماضي إن حجم مبيعاتها بلغ 79 ألفا و543 وحدة في يوليو، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأوضحت الشركة أن مبيعات التجزئة الخاصة بالمستهلكين العاديين سجلت 73 ألفا و64 وحدة، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وأشارت إلى أن السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، شكلت 32% من إجمالي مبيعات التجزئة، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة لسيارات "أيونيك 5" الكهربائية بنسبة 71%.ومن جانبها، قالت شركة "كيا موتور أمريكا" إن مبيعاتها في يوليو بلغت 71 ألفا و123 وحدة، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشارت إلى أن مبيعات التجزئة شهدت زيادة بنسبة 9% في يوليو، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس أشهر يوليو.وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة في أوائل شهر أبريل الماضي، كما فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% أيضا على قطع غيار السيارات المستوردة في أوائل شهر مايو الماضي.