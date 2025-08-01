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السياسية

وفد رئاسي خاص يسلم رسالة شخصية من الرئيس الكوري إلى ألمانيا

Write: 2025-08-04 13:13:56Update: 2025-08-04 13:52:15

وفد رئاسي خاص يسلم رسالة شخصية من الرئيس الكوري إلى ألمانيا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن وفدا رئاسيا خاصا قام بزيارة لألمانيا يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وفي أثناء إقامته في ألمانيا، التقى الوفد الرئاسي الخاص بعدد من كبار المسؤولين الألمان، بمن فيهم "غونتر زاوتر" مستشار الشؤون الخارجية والأمنية في مكتب المستشار الألماني، حيث سلمه رسالة شخصية من الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".
ودعا الوفد الكوري الجانب الألماني إلى تعزيز التعاون الحقيقي في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات السيارات والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب سلاسل التوريد والرقمنة.
كما طالب بإبداء الاهتمام والدعم للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لإحراز تقدم ملموس في حل القضية النووية لكوريا الشمالية، وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.
ومن جانبه، أشاد "زاوتر" بتجاوز كوريا الجنوبية للأزمة السياسية واستعادة الديمقراطية، ودعا إلى التواصل الوثيق بين الحكومتين الجديدتين في البلدين على مختلف المستويات.
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