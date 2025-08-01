كوريا تؤكد مجددا على عدم فتح سوقها أمام الأرز ولحوم البقر الأمريكية

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أكد المساعد الرئاسي لشؤون السياسات في كوريا الجنوبية "كيم يونغ بوم" مجددا على الموقف الكوري الرافض لأي فتح إضافي للسوق الكورية أمام الأرز ولحوم البقر الأمريكية.وأدلى "كيم" بهذه التصريحات في برنامج خاص على القناة الأولى للكي بي إس أمس الأحد، حيث شدد على أن هذه حقيقة واضحة، وأن المناقشات الفنية بين الجانبين الكوري والأمريكي اقتصرت على تقليل وتيسير إجراءات الفحص الصحي غير الجمركية، مستبعدا احتمال فتح إضافي للأسواق الكورية.وشدد "كيم" على أن جميع القضايا المتعلقة بالتجارة والعالقة بين البلدين قد تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه ليس هناك احتمال بأن تتقدم الولايات المتحدة بطلبات ذات صلة بفتح السوق الكورية أمام الأرز ولحوم البقر، خلال القمة الكورية الأمريكية المرتقبة.