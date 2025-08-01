أمطار غزيرة تضرب المنطقة الجنوبية وتثير مخاوف من وقوع كارثة

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لقي شخص واحد على الأقل حتفه، وأُجلي المئات، جراء هطول أمطار غزيرة مجددا على جنوب كوريا ابتداء من مساء أول من أمس الأحد، مما أثار تحذيرات من وقوع كارثة وأجج المخاوف من جديد. ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا وصلت معدلاتها إلى 142 ملليمترا في الساعة.وأكد المقر المركزي للسلامة وتدابير مكافحة الكوارث أمس الاثنين أن 236 شخصا من 178 أسرة اضطروا للفرار إلى مناطق آمنة خلال الليل، بينما تم الإبلاغ عن 173 حالة أضرار في كوانغ جو، و416 حالة في مقاطعة جنوب جولا. وقالت السلطات إنه عُثر على رجل في الستينيات من عمره، كان يحاول حماية دفيئته الزراعية من الفيضانات، ميتا في مجرى مائي في منطقة "مو آن".وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكورية قد أوضحت أن الأمطار الغزيرة نتجت عن نشاط إعصار في المنطقة، إلى جانب بخار الماء في الغلاف الجوي الناتج عن موجة الحر الشديدة والطويلة، وهي حالة مشابهة لما حدث في الشهر الماضي وأدى لهطول أمطار غزيرة حينذاك. وقد أدت عودة الأمطار الغزيرة خلال 15 يوما إلى تسجيل مستويات قياسية، حيث سقط 290 ملليمترا من الأمطار في مطار مو آن من الأحد إلى صباح الاثنين، بينما سجّلت مدينة كوانغ جو 196 ملليمترا خلال الليل فقط، أي ما يقارب نصف متوسطها لشهر أغسطس، كما تم رصد أكثر من ألف و600 صاعقة برق.