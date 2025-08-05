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الاقتصادية

ارتفاع مؤشر كوسبي مع سعي المستثمرين للحصول على صفقات جيدة

Write: 2025-08-05 08:53:28

ارتفاع مؤشر كوسبي مع سعي المستثمرين للحصول على صفقات جيدة

Photo : YONHAP News

بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي، ومع تزايد التوقعات بتخفيف السياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كثف المستثمرون من عمليات شراء أسهم الشركات الكبرى الكورية بأسعار تنافسية، وسط انتعاش البورصة في كوريا الجنوبية.
وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 28.34 نقطة، أي بنسبة 0.91%، أمس الاثنين ليغلق عند 3147.75 نقطة.
وجاء ذلك بعد أن سجل المؤشر أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من أربعة أشهر خلال الأسبوع الماضي، مع الإعلان عن زيادة ضريبية مقترحة ستؤثر على الشركات ومستثمري الأسهم.
وأثارت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي محتمل، بالإضافة إلى آمال بتخفيض سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام.
كما ارتفع مؤشر كوسداك، الخاص بشركات التكنولوجيا، بمقدار 11.27 نقطة، أي بنسبة 1.46%، ليغلق عند 784.06 نقطة.



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