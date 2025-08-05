الشرطة تُحقق في وفاة الممثل سونغ يونغ غيو

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بدأت الشرطة الكورية في إجراء تحقيق في وفاة الممثل "سونغ يونغ غيو"، الذي عُثر عليه ميتا في قضية قيادة تحت تأثير الكحول.ووفقا لمركز شرطة "يونغ إين دونغ بو"، أمسم الاثنين، عُثر على جثة الممثل البالغ من العمر 55 عاما في حوالي الساعة الثامنة صباحا في سيارة متوقفة في منطقة سكنية بحي "تشو إين" بالمدينة.ولم يعثر المحققون حتى الآن على أي علامات على وجود شبهة جنائية، لكنهم يعتزمون استجواب عائلة سونغ حول ملابسات وفاته.وقد أُحيل الممثل الراحل إلى النيابة العامة بعد أن زُعم أنه قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول لمسافة خمسة كيلومترات تقريبا من منطقة "جي هيونغ" في "يونغ إين" إلى منطقة "تشو إين" ليلة 19 يونيو.وأدى خبر الحادث إلى انسحاب سونغ المفاجئ من مسرحية "شكسبير في الحب"، وحُذفت بعض مشاهده من المسلسلين الدراميين "العيوب" و"المحاولة الرابحة".ويشتهر سونغ بتجسيده دور محقق شرطة في الفيلم الكوميدي "إكستريم جوب" في عام 2019، بالإضافة إلى ظهوره في المسلسلين الدراميين "ناركو سينتس" و"بيغ بت" في عام 2022.