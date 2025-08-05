الشرطة تُنشئ وحدات تحقيق في حوادث العمل في العاصمة والمقاطعات

بناء على تعليمات الرئيس "لي جيه ميونغ"، ستُنشئ الشرطة وحدات تحقيق مسؤولة عن حوادث العمل في وكالات شرطة العاصمة والمقاطعات.وفي لقاء مع الصحفيين أمس الاثنين، صرّح "باك سونغ جو" رئيس المكتب الوطني الكوري للتحقيقات، بأنه سيتم إنشاء قيادة للتحقيقات ضمن وكالة الشرطة الوطنية، تُعنى بحوادث العمل والكوارث الكبرى في البلاد.كما سيتم تشكيل فرق تحقيق في وحدات التحقيق الجنائي التابعة لوكالات شرطة العاصمة والمقاطعات، وفي نفس السياق، ستُجري الشرطة ووزارة العمل محادثات لإنشاء نظام تعاون خلال التحقيقات ذات الصلة.وكان الرئيس قد دعا إلى إنشاء وحدات تحقيق كهذه في إطار الجهود المبذولة للقضاء على حوادث العمل المميتة، وتعزيز السلامة في أماكن العمل، وذلك في أعقاب الحادث الصناعي المميت الخامس خلال هذا العام في موقع بناء تُديره شركة "بوسكو" الكورية للهندسة والإنشاءات.