اختيار فيلم للمخرج باك تشان اوك لافتتاح الدورة 30 من مهرجان بوسان السينمائي

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تم اختيار فيلم "لا خيار آخر" للمخرج "باك تشان اوك" لافتتاح الدورة الثلاثين من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، المقرر إقامته الشهر القادم.ووصف منظمو المهرجان، أمس الاثنين، اختيارهم لأول فيلم لباك منذ ثلاثة أعوام بأنه إجابة على سؤال حول الفيلم الذي يرغب عشاق المهرجان في مشاهدته أكثر في ليلة الافتتاح، ووصفوه بأنه "فيلم قادر على إحياء السينما الكورية في هذه اللحظة".يذكر أن فيلم "لا خيار آخر" مقتبس عن رواية الغموض بعنوان "الفأس" للكاتب الأمريكي "دونالد ويستليك"، وهو فيلم إثارة غامض يروي قصة رجل في منتصف العمر يسعى للبحث عن وظيفة جديدة بعد طرده من شركة ورق.ويؤدي "لي بيونغ هون"، الذي يلعب دور البطولة، دور مقدم حفل افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي لهذا العام.وسوف يُقام مهرجان بوسان السينمائي الدولي الثلاثون في الفترة من 17 إلى 26 من شهر سبتمبر القادم.