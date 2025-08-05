ارتفاع مبيعات الشركات الصغيرة بنسبة 2% بفضل برنامج التحفيز الحكومي

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أظهر استطلاع حديث أن مبيعات الشركات الصغيرة في كوريا قد ازدهرت بفضل برنامج قسائم الاستهلاك الحكومية.ووفقا لبيانات صادرة أمس الاثنين عن شركة بيانات الائتمان الكورية، وهي شركة معلومات لإدارة الأعمال الصغيرة، ارتفع متوسط مبيعات بطاقات الشركات الصغيرة على مستوى البلاد خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو بنسبة 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وجاء ذلك نتيجة تحليل بيانات مبيعات البطاقات من 382 ألفا و207 شركة صغيرة خلال الأسبوع الأول من برنامج قسائم التحفيز.وسُجِّل أعلى معدل نمو في محلات البصريات، حيث ارتفعت المبيعات بحوالي 59% مقارنة بالأسبوع الأسبق. وارتفعت مبيعات الأزياء والملابس بنسبة 28%، بينما شهدت مبيعات مطاعم النودلز، وأكاديميات اللغات الأجنبية، ومطاعم البيتزا، وصالونات التجميل، والشركات الرياضية والترفيهية زيادات بنسبة 20%.وسجلت مقاطعة جنوب كيونغ سانغ أعلى معدل نمو في المبيعات مقارنة بأي منطقة أخرى، بنسبة بلغت 9.4%، بينما جاءت مقاطعة شمال جولا في المرتبة الثانية بنسبة 7.5%، ومقاطعة كانغ وان في المرتبة الثالثة بنسبة 6.6%، ومع ذلك، انخفضت المبيعات في سيول وجزيرة جيجو.أظهر استطلاع حديث أن مبيعات الشركات الصغيرة في كوريا قد ازدهرت بفضل برنامج قسائم الاستهلاك الحكومية.ووفقا لبيانات صادرة أمس الاثنين عن شركة بيانات الائتمان الكورية، وهي شركة معلومات لإدارة الأعمال الصغيرة، ارتفع متوسط مبيعات بطاقات الشركات الصغيرة على مستوى البلاد خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو بنسبة 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وجاء ذلك نتيجة تحليل بيانات مبيعات البطاقات من 382 ألفا و207 شركة صغيرة خلال الأسبوع الأول من برنامج قسائم التحفيز.وسُجِّل أعلى معدل نمو في محلات البصريات، حيث ارتفعت المبيعات بحوالي 59% مقارنة بالأسبوع الأسبق. وارتفعت مبيعات الأزياء والملابس بنسبة 28%، بينما شهدت مبيعات مطاعم النودلز، وأكاديميات اللغات الأجنبية، ومطاعم البيتزا، وصالونات التجميل، والشركات الرياضية والترفيهية زيادات بنسبة 20%.وسجلت مقاطعة جنوب كيونغ سانغ أعلى معدل نمو في المبيعات مقارنة بأي منطقة أخرى، بنسبة بلغت 9.4%، بينما جاءت مقاطعة شمال جولا في المرتبة الثانية بنسبة 7.5%، ومقاطعة كانغ وان في المرتبة الثالثة بنسبة 6.6%، ومع ذلك، انخفضت المبيعات في سيول وجزيرة جيجو.