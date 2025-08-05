الحكومة الكورية تدعم 5 اتحادات تقودها شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

اختارت الحكومة الكورية خمسة اتحادات تقودها شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعمها في تطوير نماذج أساسية محلية للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لكوريا في هذا المجال.ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الاثنين، فإن الاتحادات الخمسة المختارة من بين 15 اتحادا شاركت في مسابقة عامة الشهر الماضي، تقودها شركات "إل جي" و"إن سي" و"إس كي" و"أبستيدج" و"نيفر".ويُعرّف النموذج الأساسي بأنه نظام واسع النطاق مُدرّب على بيانات واسعة النطاق، ويمكن استخدامه لأداء مجموعة واسعة من المهام.وسوف تحصل هذه الاتحادات على دعم حكومي بقيمة 200 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 144 مليون دولار أمريكي، خلال هذا العام، يشمل أصول وحدة معالجة الرسومات وبيانات تدريب عالية الجودة.وسوف تخضع هذه الشركات لتقييم كل ستة أشهر، بهدف تطوير نموذج ذكاء اصطناعي وطني قادر على مواكبة ما لا يقل عن 95% من المعايير التي وضعتها النماذج العالمية، مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي".وتخطط الحكومة لإجراء تقييم من ثلاث مراحل، يتضمن مسابقة وطنية، لتحديد الشركتين اللتين ستحصلان على حق استخدام اسم "كي ايه آي"، بحلول عام 2027.