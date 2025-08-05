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السياسية

البرلمان يستعد للتصويت على مشروع قانون البث مع اقتراب انتهاء المماطلة

Write: 2025-08-05 10:30:20

البرلمان يستعد للتصويت على مشروع قانون البث مع اقتراب انتهاء المماطلة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تُختتم عملية المماطلة التي أطلقها حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، اعتراضا على مشروع قانون البث، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وفي حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، من المقرر أن يصوت البرلمان على اقتراح لإنهاء المماطلة، قدمه النائب عن الحزب الديمقراطي "مون جين سوك" وآخرون، حيث يمكن وفقا لقانون البرلمان إنهاء المماطلة بعد 24 ساعة من بدئها إذا وافق عليها ما لا يقل عن ثلاثة أخماس الأعضاء.
وقد قدم الحزب الديمقراطي الحاكم اقتراحا بإنهاء النقاش بعد وقت قصير من بدء حزب قوة الشعب المماطلة في حوالي الساعة الرابعة من مساء أمس الاثنين.
وبمجرد انتهاء المماطلة، سيشرع البرلمان فورا في التصويت على مشروع قانون البث.
ومع ذلك، ومع انتهاء الدورة البرلمانية الاستثنائية لشهر يوليو، اليوم الثلاثاء، ستجري مناقشة مشروعات قوانين أخرى في دورة أغسطس.


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