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الاقتصادية

زيادة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي

Write: 2025-08-05 10:30:56

زيادة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو الماضي، على خلفية إصدار الحكومة لأكبر سندات لاستقرار سعر الصرف، منذ عام 2014.
وقال البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن قيمة احتياطي النقد الأجنبي بلغت 411.33 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يوليو، بزيادة قدرها 1.13 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر الأسبق.
وتعكس هذه الزيادة إصدار الحكومة في يونيو لسندات لاستقرار سعر الصرف مقومة باليورو، بقيمة 1.4 مليار يورو.
وكان هذا الإصدار هو الأول من نوعه في عهد إدارة "لي جيه ميونغ"، والأكبر منذ عام 2014.
وحتى نهاية يونيو، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
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