ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.1% في يوليو

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري أنه لا توجد خطط محددة لعقد قمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، سواء قبل أو بعد قمة "لي" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وأدلت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية عقد محادثات قمة متتالية بواسطة الرئيس الكوري مع قائديْ الولايات المتحدة واليابان، حيث قالت كانغ إنه لا يوجد جدول زمني محدد لمثل تلك القمة في الوقت الراهن.وقد أثار البعض داخل التكتل الحاكم احتمال زيارة الرئيس إلى اليابان لإجراء محادثات مع إيشيبا بعد القمة القادمة مع ترامب، التي ينتظر أن تُعقد في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين القادمين.ومن المتوقع أن يُنهي المكتب الرئاسي الكوري جدول أعمال القمة مع الولايات المتحدة قبل ترتيب قمة مع إيشيبا.