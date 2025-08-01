المكتب الرئاسي الكوري يؤكد تطوير العلاقات مع بكين بناء على التحالف مع واشنطن

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أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه يعمل على تطوير العلاقات مع الصين بناء على التحالف الوثيق بين كوريا والولايات المتحدة.جاء ذلك في تعليق على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" قال فيها إن الصين تثير بعض المشاكل مع جيرانها.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن تصريحات الوزير جو تشير إلى نية كوريا الجنوبية للسعي إلى بناء علاقات مع الصين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، رغم وجود خلافات في بعض الشؤون بين البلدين.وكان الوزير الكوري قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الصين تسبب بعض المشاكل لجيرانها في منطقة شمال شرق آسيا، وأن سيول تنوي إرسال رسالة إلى بكين تؤكد على نيتها الحفاظ على علاقات جيدة بين البلدين، وتطلعها إلى أن ترى الصين تلتزم بالقانون الدولي، ليس فقط في القضايا الثنائية، بل وأيضا في قضايا المنطقة.