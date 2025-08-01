الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

المكتب الرئاسي الكوري يؤكد تطوير العلاقات مع بكين بناء على التحالف مع واشنطن

Write: 2025-08-05 14:23:22Update: 2025-08-05 14:58:44

المكتب الرئاسي الكوري يؤكد تطوير العلاقات مع بكين بناء على التحالف مع واشنطن

Photo : YONHAP News

أكد  المكتب الرئاسي  في  كوريا  الجنوبية  أنه  يعمل  على  تطوير  العلاقات مع  الصين  بناء  على  التحالف الوثيق  بين  كوريا  والولايات  المتحدة.
جاء  ذلك  في  تعليق  على  تصريحات أدلى  بها  وزير  الخارجية  الكوري الجنوبي  "جو  هيون" قال  فيها  إن  الصين  تثير  بعض  المشاكل مع  جيرانها.
وأوضح  المكتب الرئاسي  الكوري  أن  تصريحات  الوزير جو  تشير  إلى  نية  كوريا  الجنوبية  للسعي  إلى  بناء  علاقات  مع  الصين  بما  يسهم  في  تحقيق  الاستقرار والازدهار  للمنطقة،  رغم  وجود  خلافات في  بعض  الشؤون بين  البلدين.
وكان  الوزير الكوري  قد  قال  في  مقابلة أجرتها  معه  صحيفة  واشنطن  بوست  الأمريكية  إن  الصين  تسبب  بعض  المشاكل لجيرانها  في  منطقة  شمال  شرق  آسيا،  وأن  سيول  تنوي  إرسال  رسالة  إلى  بكين  تؤكد  على  نيتها  الحفاظ على  علاقات  جيدة  بين  البلدين، وتطلعها  إلى  أن  ترى  الصين  تلتزم  بالقانون الدولي،  ليس  فقط  في  القضايا الثنائية،  بل  وأيضا  في  قضايا  المنطقة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;