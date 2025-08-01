دعوة الرؤساء السابقين وعائلاتهم إلى حفل تنصيب الرئيس لي جيه ميونغ

Photo : YONHAP News

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنها وجه عن دعوات إلى الرؤساء السابقين وزوجاتهم لحضور حفل التنصيب الوطني للرئيس لي جيه ميونغ، والذي سيُقام في عيد الاستقلال يوم 15 أغسطس الجاري.وتشمل قائمة المدعوين الرؤساء السابقين "مون جيه إين" و"لي ميونغ باك" و"باك كون هيه"، بالإضافة إلى زوجات الرؤساء الراحلين "روه مو هيون"، و"روه تيه او"، و"جون دو هوان".وأوضحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي " كانغ يو جونغ" أن أحد كبار المساعدين الرئاسيين سوف يسلم تلك الدعوات بنفسه، موضحة أن تسليم الدعوات شخصيا بواسطة سكرتير سياسي وليس عبر وزارة الداخلية، تظهر "إرادة حقيقية لتحقيق الوحدة" و"احتراما للرؤساء السابقين وعائلاتهم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية".وكان المساعد الرئاسي للشؤون السياسية قد أعلن يوم 28 يوليو الماضي أنه لن تتم دعوة الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته نظرا لخضوعهما للتحقيق والاحتجاز حاليا.