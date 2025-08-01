تحديد الحد الأقل للأجور للعام القادم بـ10,320 وون

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أعلنت وزارة العمل والتوظيف الكورية اليوم عن تحديد الحد الأقل للأجور لعام 2026 ليصبح 10 آلاف و320 وون في الساعة.ويمثل هذا المبلغ زيادة بمقدار 290 وون، أي بنسبة 2.9%، مقارنة بالحد الأقل للأجور لهذا العام، الذي يبلغ 10 آلاف و30 وون.ورغم أن نسبة الزيادة أعلى من نسبة الزيادة في عام 2021 الذي بلغت فيه 1.5%، وهذا العام الذي تبلغ فيه 1.7%، إلا أنها ثاني أقل نسبة زيادة على معيار العام الجديد للحكومات السابقة، بعد نسبة الزيادة خلال حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" بـ2.7% التي جاءت بعد الأزمة المالية الآسيوية.وبحساب الأجر الشهري، سيبلغ الحد الأقل للأجور مليونين و156 ألفا و880 وون بناء على 209 ساعات عمل شهريا، وسوف يُطبق هذا الأجر بشكل موحد على جميع القطاعات دون استثناء.يُذكر أن لجنة الحد الأقل للأجور كانت قد توصلت إلى هذا القرار بالإجماع في اجتماعها الثاني عشر الذي عُقد في العاشر من الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.وأوضحت وزارة العمل والتوظيف أن القرار أصبح نهائيا بعد أن انقضت فترة الاعتراض التي استمرت 10 أيام دون تلقي أي اعتراضات من جانب النقابات العمالية أو منظمات أصحاب العمل.