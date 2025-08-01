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الاقتصادية

تحديد الحد الأقل للأجور للعام القادم بـ10,320 وون

Write: 2025-08-05 14:24:01Update: 2025-08-05 14:59:29

تحديد الحد الأقل للأجور للعام القادم بـ10,320 وون

Photo : YONHAP News

أعلنت  وزارة  العمل  والتوظيف الكورية  اليوم  عن  تحديد  الحد  الأقل  للأجور لعام  2026  ليصبح  10  آلاف  و320  وون  في  الساعة.
ويمثل  هذا  المبلغ  زيادة  بمقدار  290  وون،  أي  بنسبة  2.9%،  مقارنة  بالحد  الأقل  للأجور لهذا  العام،  الذي  يبلغ  10  آلاف  و30  وون. 
ورغم  أن  نسبة  الزيادة أعلى  من  نسبة  الزيادة  في  عام  2021  الذي  بلغت  فيه  1.5%،  وهذا  العام  الذي  تبلغ  فيه  1.7%،  إلا  أنها  ثاني  أقل  نسبة  زيادة  على  معيار  العام  الجديد للحكومات  السابقة،  بعد  نسبة  الزيادة خلال  حكومة  الرئيس الأسبق  "كيم  ديه  جونغ"  بـ2.7% التي  جاءت  بعد  الأزمة  المالية الآسيوية.
وبحساب  الأجر  الشهري،  سيبلغ  الحد  الأقل  للأجور  مليونين و156  ألفا  و880  وون  بناء  على  209  ساعات  عمل  شهريا،  وسوف  يُطبق  هذا  الأجر  بشكل  موحد  على  جميع  القطاعات دون  استثناء.
يُذكر  أن  لجنة  الحد  الأقل  للأجور كانت  قد  توصلت  إلى  هذا  القرار  بالإجماع في  اجتماعها  الثاني عشر  الذي  عُقد  في  العاشر من  الشهر  الماضي، وذلك  لأول  مرة  منذ  17  عاما.
وأوضحت  وزارة  العمل  والتوظيف أن  القرار  أصبح  نهائيا  بعد  أن  انقضت  فترة  الاعتراض التي  استمرت  10  أيام  دون  تلقي  أي  اعتراضات  من  جانب  النقابات العمالية  أو  منظمات أصحاب  العمل.
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