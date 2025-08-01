المركبة دانوري الكورية تنجح في إكمال خريطة كاملة للقمر للمرة الرابعة عالميا

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قالت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية اليوم إنها عقدت اجتماعا في مقرها في مدينة "سا تشون" بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على إطلاق المركبة "دانوري" المدارية القمرية من أجل استعراض أهم الإنجازات العلمية للمركبة.وأوضحت أن الكاميرا عالية الدقة الموجودة على متن المركبة نجحت في التقاط صور للمواقع المرشحة لهبوط المركبة القمرية القادمة، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2032.كما أنهت كاميرا الاستقطاب واسعة المجال إكمال أول خريطة كاملة للقمر بناء على الضوء المرئي، لتصبح كوريا الجنوبية رابع دولة على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز.وأضافت الوكالة أنها تسعى حاليا لإعداد خريطة استقطاب لسطح القمر، بعد أن تم من خلال مقياس الطيف بأشعة غاما إنشاء خرائط للعناصر المشعة الطبيعية في القمر، مثل اليورانيوم والثوريوم، وخريطة للنيوترونات، وخريطة للمياه المحتملة في المناطق القطبية، بالإضافة إلى إعداد خرائط للعناصر الرئيسية مثل الأكسجين والحديد والألمنيوم والكالسيوم.وقالت أيضا إن المركبة أكملت خريطة مغناطيسية دقيقة لمنطقة "راينر غاما"، وهي منطقة معروفة بقوة مجالها المغناطيسي على سطح القمر. وتُستخدم هذه الخريطة لدراسة البيئة الفضائية ونظرية "الدينامو" لتكوين المجال المغناطيسي القمري.