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السياسية

الرئيس الكوري يعرب عن تعازيه لضحايا قنبلة هيروشيما في الذكرى 80

Write: 2025-08-05 14:24:51Update: 2025-08-05 15:00:05

الرئيس الكوري يعرب عن تعازيه لضحايا قنبلة هيروشيما في الذكرى 80

Photo : YONHAP News

أعرب  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  اليوم  عن  تعازيه ومواساته  العميقة  للضحايا الكوريين  للقنبلة  الذرية التي  ألقيت  فوق  مدينة  هيروشيما اليابانية،  بمناسبة  الذكرى الثمانين  على  ذلك  الحادث.
جاء  ذلك  في  منشور  كتبه  الرئيس على  حسابه  في  موقع  فيسبوك بعنوان  "نحفر  وعد  السلام  فوق  تاريخ  الألم"، حيث  قال  إنه  يقدم  خالص  التعازي  والمواساة لأبناء  الوطن  وأسرهم الذين  عانوا  من  ويلات  التاريخ خارج  وطنهم. 
وأضاف  أن  القنبلتين  الذريتين اللتين  أُلقيتا  على  اليابان  قبل  80  عاما  أودتا  بحياة  عدد  لا  يحصى  من  الأشخاص  في  لحظة  واحدة. وقد  عانى  أبناء  الكوريين  المقيمين في  اليابان  أيضا  من  خسائر  فادحة،  وما  زال  الضحايا وأسرهم  يعانون  من  الألم  منذ  فترة  طويلة. 
كما  أشار  إلى  أن  قانون  الدعم  الخاص  بضحايا القصف  الذري  الكوريين الذي  صدر  عام  2017  قد  وفر  أساسا  للدعم  العملي، لكنه  اعترف  بأن  هناك  كثير  من  النواقص بالنظر  إلى  طول  المدة  التي  مرت. 
وأكد  أن  حكومته  سوف  تواصل  جهودها لمعالجة  الجراح  الناجمة عن  ذلك  الحادث، كما  أعرب  عن  شكره  للمنظمة الكورية  في  اليابان التي  تقيم  مراسم  تأبين  سنوية  في  كل  من  كوريا  واليابان  لتكريم أرواح  الضحايا.  وأكد  الرئيس  على  التزام  كوريا  بحماية  قيم  السلام  بقوة  أكبر  لضمان  عدم  تكرار  أهوال  الحرب.
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