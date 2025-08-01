استدعاء زوجة الرئيس السابق يون للتحقيق

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تقرر استدعاء "كيم كون هي" زوجة الرئيس الكوري السابق "يون صوك يول" للتحقيق صباح الغد الأربعاء، بواسطة فريق التحقيقات الخاص، في مقر الفريق في منطقة "كوانغ هوا مون"، في وسط سيول.وسوف تخضع كيم للتحقيق بصفتها متهمة في قضية التلاعب بأسهم شركة "دويتش موتورز".وكانت كيم قد طلبت إنهاء التحقيق قبل الساعة السادسة مساء أو تقسيمه إلى جلسات متعددة لأسباب صحية، لكن فريق التحقيقات قال إنه سيطبق نفس المعايير المتبعة مع أي متهم آخر.ولكن نظرا للكم الهائل من الأدلة والمعلومات، فمن المرجح أن يتطلب التحقيق عقد جلسات متعددة.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في إصدار مذكرة توقيف بحق "لي جونغ هو" الرئيس السابق لشركة "بلاك بيرل إنفست"، حيث إنه كان مقربا من السيدة الأولى السابقة ويدير حساباتها خلال فترة التلاعب بأسهم "دويتش موتورز".ويواجه "لي" تهمة تلقي حوالي 80 مليون وون مقابل وعده بمساعدة "لي جونغ بيل" أحد المتلاعبين الرئيسيين في القضية، بالحصول على حكم مع وقف التنفيذ.ويشك فريق التحقيقات الخاص في أن "لي جونغ هو" استخدم علاقته مع السيدة الأولى السابقة والرئيس السابق يون، للوصول إلى "لي جونغ بيل".