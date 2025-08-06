سيول تنفي الادعاء الأمريكي بامتلاك 90% من أرباح الاستثمارات الكورية

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صرح وزير الصناعة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" بأن توقعات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الولايات المتحدة ستستحوذ على 90% من أرباح الاستثمارات الكورية هناك، تعتبر توقعات "مُخالفة للمنطق"، مشيرا إلى أن هناك مجالا لمواصلة المفاوضات.جاء ذلك في حديثه لبرنامج إذاعي محلي أمس الثلاثاء، حيث قال كيم إن الأمور الوحيدة التي تم تحديدها هي المبلغ ومجالات الأعمال التي سيتم توجيه الإنفاق إليها، وأضاف أن الاستثمارات الكورية قد تشمل قروضا أو ضمانات.وتأتي تصريحات الوزير الكوري بعد أن كتب وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بناء على الاتفاق التجاري الأخير بين الجانبين، فإن الشعب الأمريكي سيحصل على 90% من أرباح الاستثمارات الكورية البالغة 350 مليار دولار.وقال كيم إن ترامب أشاد بمقترح سيول للمساعدة في تحديث منشآت بناء السفن الأمريكية وتوفير التدريب الفني على الأراضي الأمريكية، ضمن مشروع بناء سفن بقيمة 150 مليار دولار، بعنوان "لنجعل عملية بناء السفن الأمريكية عظيمة مرة أخرى".وأضاف كيم أنه من المتوقع أن تطلب واشنطن من شركات بناء السفن الكورية بناء سفن بحرية وتجارية، بالإضافة إلى المشاركة في صيانة وإصلاح وتشغيل الأصول البحرية.