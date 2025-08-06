ارتفاع مؤشر البورصة الكورية على خلفية آمال بتخفيض سعر الفائدة الأمريكي

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بعد افتتاح قوي للأسواق المالية أمس الثلاثاء، دفعت التوقعات المتزايدة باتخاذ إجراءات للتيسير النقدي من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤشر البورصة الكورية إلى المزيد من الارتفاع مع إغلاق السوق.وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 50.25 نقطة، أي ما يعادل 1.6%، أمس الثلاثاء، ليغلق عند 3198.وقد تعززت آمال المستثمرين في تغيير سعر الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي أظهر أن معدل خلق الوظائف الفعلي قد انخفض عن توقعات السوق بحوالي 27 ألف وظيفة.وعلى الصعيد المحلي، حظيت معنويات السوق بدفعة جديدة من التقارير الإخبارية المحلية التي تشير إلى أن التكتل الحاكم قد يعيد النظر في مساعيه لرفع الضرائب على الشركات ومستثمري الأسهم.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 14.54 نقطة، أي ما يعادل 1.85%، ليغلق عند 798.6 نقطة.