الآلاف يخلون متجر شين سيه غيه الرئيسي بعد ادعاء بوجود قنبلة

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اضطر متجر كبير في قلب العاصمة الكورية سيول إلى إخلاء زبائنه أمس الثلاثاء بعد ظهور منشور على الإنترنت زعم أنه تم تركيب عبوة ناسفة داخل المبنى.وفي حوالي الساعة 12:40 ظهرا، ظهر منشور على أحد مواقع الإنترنت من قِبل شخص يدّعي أنه قام بتركيب عبوة ناسفة في الطابق الأرضي من متجر "شين سيه غيه" الرئيسي في منطقة "ميونغ دونغ" في سيول.وتلقت السلطات بلاغا في هذا الشأن في حوالي الساعة 1:40 ظهرا، وهو ما استدعى نشر فريق من الشرطة الخاصة ورجال الإطفاء والإنقاذ لإجراء عمليات البحث، وصدرت تعليمات لموظفي المتجر وحوالي أربعة آلاف زائر بإخلاء المبنى.وأكدت الشرطة عدم وجود أي متفجرات بعد حوالي ساعتين ونصف، واستأنف المتجر أعماله.ويسعى المحققون جاهدين للعثور على كاتب المنشور من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به.