الحزب المعارض يُطلق حملة عرقلة لمشروعات القوانين الخلافية المتبقية

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يعتزم حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا، إطلاق حملة عرقلة لمشروعات القوانين الخلافية العالقة، بما في ذلك تعديلات قانون "مؤسسة الثقافة الإذاعية"، المتعلق بهيئة الإذاعة والتلفزيون "إم بي سي"، وقانون نظام البث التعليمي الكوري، المتعلق بهيئة البث الإذاعي "إي بي إس".وتشمل مشروعات القوانين الأخرى المتنازع عليها الجولة الثانية من تعديلات القانون التجاري، التي تقدم بها الحزب الديمقراطي، والتي تتضمن نظام تصويتٍ إلزاميا للشركات المدرجة التي تبلغ أصولها تريليوني وون على الأقل، أي حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.وهناك أيضا ما يُسمى بـ"قانون المظاريف الصفراء"، الذي يهدف إلى تعزيز مسؤولية الشركات تجاه المقاولين من الباطن، ومنع الشركات من تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار في نزاعات العمل.ومع انتهاء الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية لشهر يوليو بعد منتصف ليلة الثلاثاء، فإنه من المُتوقع مناقشة مشروعات القوانين في دورة أغسطس، ومن غير المرجح أن تُعقد الجلسة العامة الأولى قبل يوم 21 أغسطس.وفي حالة انعقاد الجلسة العامة يوم 21 أغسطس، فمن المتوقع مناقشة جميع مشروعات القوانين بحلول 25 أغسطس.