تقرير رسمي يتوقع تباطؤ زيادة ديون الأسر الكورية بسبب شيخوخة المجتمع

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توقع تقرير صادر عن مركز أبحاث حكومي كوري أن ترتفع ديون الأسر بوتيرة أبطأ بالتوازي مع استمرار شيخوخة السكان.وفي تقريره الذي أصدره أمس الثلاثاء، توقع معهد التنمية الكوري أن تنخفض نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 27.6% بحلول عام 2070، بينما سيرتفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 6.4 عام خلال نفس الفترة.وقد بلغت نسبة ديون الأسر الكورية إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.3% في النصف الأول من هذا العام، مما وضع كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالميا في هذا المجال.وأوضح التقرير أن زيادة الديون ناتجة عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغيرات ديموغرافية أخرى، حيث يستثمر كبار السن في أصول مالية مثل المدخرات أو الأسهم، بينما يقترض الشباب المال لشراء المنازل.وارتفعت الديون الحقيقية للشباب والأشخاص في منتصف العمر في كوريا بين عامي 2013 و2023، بينما انخفضت بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.