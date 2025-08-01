درجات الحرارة في كوريا خلال يوليو تسجل ثاني أعلى مستوياتها

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سجل متوسط درجات الحرارة على مستوى كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي ثاني أعلى مستوياته، حيث لم يتجاوزه إلا متوسط شهر يوليو من عام 1994.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء أن متوسط درجات الحرارة في شهر يوليو بلغ 27.1 درجة مئوية، أي أعلى بـ2.5 درجة من المتوسط الموسمي.وكان متوسط مستوى درجات الحرارة خلال نفس الشهر من عام 1994 قد بلغ 27.7 درجة، بينما احتل شهر يوليو من عام 2018 المركز الثالث عند 26.6 درجة.وبالنظر إلى الأيام العشرة الأولى من ذلك الشهر في هذا العام، بلغ متوسط درجات الحرارة 28.2 درجة، وهو أعلى درجة مسجلة، وأعلى بأربع 4.8 درجة من المتوسط.وقد شهدت كوريا 14.5 يوما من موجات الحر في يوليو، وهو ثالث أعلى رقم حتى الآن، بينما شهدت سيول 23 ليلة استوائية، وهو ما يعتبر رقما قياسيا.