الشرطة الكورية تكشف عن تصميمات جديدة لزيّها الرسمي

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تحتفل الشرطة الوطنية بالذكرى الثمانين على تأسيسها بمعرض إلكتروني عام للتصميمات الأولية لأول زي رسمي جديد لها منذ عقد من الزمان.ووفقا لوكالة الشرطة الكورية، سيستمر المعرض من اليوم الأربعاء وحتى يوم 12 أغسطس على موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.كما سيتم إجراء استطلاع للرأي على المنصة الإلكترونية الرسمية للحكومة لطلب اقتراحات المشاركين لتحسين التصميمات.وبدأت فعالية افتراضية لاختيار سترات وأزياء ميدانية وأزياء تكتيكية من نموذجين أو ثلاثة نماذج أولية في 24 يوليو، وستستمر حتى يوم الاثنين القادم.وبناء على نتائج الفعاليات الإلكترونية والواقعية، سيتم إدخال تحسينات، وستُجرى فترة تجريبية قبل الإعلان عن التصميم النهائي للزي الرسمي في 21 أكتوبر.