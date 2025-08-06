غوغل تنوي شراء صور أقمار اصطناعية من كوريا مع طمس المناطق المحظورة

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أعربت شركة غوغل، عملاقة التكنولوجيا الأمريكية العالمية، عن نيتها شراء صور أقمار اصطناعية لكوريا الجنوبية مع طمس مناطق المنشآت السرية والأمنية المحظورة، قبل قرار سيول بشأن السماح بنقل بيانات الخرائط عالية الدقة للبلاد إلى الخارج.وفي منشور على مدونتها أمس الثلاثاء، قالت غوغل إن مهمتها هي "تنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة للجميع ومفيدة"، إلا أن أكثر من عشرة ملايين زائر أجنبي إلى كوريا الجنوبية يواجهون صعوبات سنويا بسبب محدودية خدمة الملاحة عبر خرائط غوغل.وأوضحت غوغل أن الخريطة التي طلبها ليست خريطة عالية الدقة بمقياس واحد إلى ألف، بل هي خريطة أساسية وطنية بمقياس واحد إلى خمسة آلاف، وهي نفس البيانات التي تستخدمها معظم خدمات الخرائط المحلية التي اجتازت أيضا المراجعة الكورية الأمنية.وأكدت غوغل أن طمس المواقع المحظورة مباشرة على صور الأقمار الاصطناعية الأصلية هو الطريقة الأكثر فعالية، وأنها تعمل مع سيول للقيام بذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن المحلية. وتقدم غوغل حاليا خرائط لكوريا الجنوبية باستخدام بيانات خرائط منخفضة الدقة متاحة للجمهور بمقياس واحد إلى 25 ألفا، بالإضافة إلى صور جوية وصور من الأقمار الاصطناعية.وكانت سيول قد رفضت طلبات مماثلة من غوغل في عامي 2007 و2016، مُشيرة إلى ضرورة حماية منشآتها الأمنية، بما في ذلك قواعدها العسكرية.