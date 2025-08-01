استدعاء السيدة الأولى السابقة لاستجواب فريق التحقيق الخاص

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من المقرر أن تخضع السيدة الأولى "كيم كون هي" السابقة لاستجواب فريق التحقيقات الخاص اليوم الأربعاء، حول اتهامات مختلفة.ويعتزم الفريق، بقيادة المحقق الخاص "مين جونغ كي"، إجراء الاستجواب لـ"كيم" كمشتبه بها، في مكتب الفريق في وسط سيول في الساعة العاشرة صباحا.وسوف تكون هذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي تظهر فيها زوجة رئيس سابق علنا أمام هيئة تحقيق كمشتبه بها.وكانت كيم موضع تحقيقات من قبل النيابة العامة والشرطة، لكنها لم تُستدعَ رسميا حتى الآن، ولم تُجب إلا على الأسئلة كتابيا أو على انفراد.وفي هذه المرة، قبل دخول مكتب فريق التحقيق الخاص، ستُواجه كيم أسئلة من الصحفيين في منطقة مخصصة تُعرف باسم "خط التصوير".وفي إحاطة دورية عُقدت أمس الثلاثاء، أكد المستشار المساعد "أو جونغ هي" أن التحقيق سيجري وفقا للقانون والأعراف المعمول بها.