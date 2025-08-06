نائب من الحزب الحاكم ينسحب من الحزب بسبب مزاعم تداول أسهم باسم مستعار

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انسحب النائب "لي تشون سواك"، عضو الحزب الديمقراطي الحاكم، من الحزب أمس الثلاثاء، بسبب مزاعم حول تداول أسهم باسم مستعار.وصرح المتحدث باسم الحزب "كوان هيانغ يوب" في بيان صحفي صدر أمس، بأن النائب، الذي أمضى أربع دورات في البرلمان، أبلغ رئيس الحزب "جونغ تشونغ ريه"، بقراره مغادرة الحزب، وذلك في مكالمة هاتفية في حوالي الساعة الثامنة مساء، معربا عن أسفه لتسببه في ضرر للحزب.وأفادت بعض التقارير بأن جونغ أعرب عن أسفه العميق لإثارة قلق الرأي العام بشأن هذه المسألة، وأنه بصفته رئيس الحزب، يتحلى بمسؤولية كبيرة.وفي وقت سابق من يوم أمس، نشرت إحدى وسائل الإعلام المحلية صورة تُظهر لي وهو يتداول بعض الأسهم عبر هاتف محمول مستخدما اسم أحد مساعديه في الجلسة العامة للبرلمان في اليوم السابق.ويأتي خروج النائب "لي" من الحزب بعد ست ساعات فقط من إصدار جونغ أمرا لفريق تفتيش الأخلاقيات في الحزب بفتح تحقيق في القضية.