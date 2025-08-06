ترامب يُشيد بفتح سوق كوريا الجنوبية كفرصة تجارية ضخمة

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن بلاده ستتمكن من بيع المزيد من السيارات في كوريا الجنوبية بفضل اتفاقية التجارة الأخيرة بين البلدين.وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، أمس الثلاثاء، حيث أُشاد بنتائج الاتفاقيات التجارية الأخيرة بين البلدين.وقال الرئيس الأمريكي إن كوريا الجنوبية فتحت سوقها، وتوقع أن تُمثل هذه فرصة تجارية ضخمة. وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية كانت دولة مُغلقة، لكن الآن يُسمح للولايات المتحدة ببيع السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي فيها.ووفقا لوزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، فإنه بموجب اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، وعدت سيول بالاعتراف بالمركبات أمريكية الصنع التي تُلبي معايير السلامة الأمريكية، باعتبارها تُلبي أيضا متطلبات السلامة الكورية الجنوبية.