مسؤول في البنتاغون يصف سيول بأنها قدوة في ردع كوريا الشمالية

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صرح مسؤول دفاعي أمريكي كبير بأن كوريا الجنوبية لا تزال "قدوة" في استعدادها لتولي زمام المبادرة في الدفاع ضد كوريا الشمالية وفي إنفاقها الدفاعي.وأدلى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية "إلبريدج كولبي" بهذه التصريحات في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس الماضي بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو باك" ووزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث".وأكد "كولبي" أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية متفقتان تماما على ضرورة "تحديث" التحالف استجابة للوضع الأمني الإقليمي، وأضاف أن واشنطن ستعمل عن كثب مع سيول لضمان تحالف مستدام استراتيجيا، وجاهز للدفاع ضد "التهديدات المشتركة".وتُعتبر هذه التصريحات، التي صدرت قبيل القمة الكورية الأمريكية، بمثابة كشف عن توقعات إدارة ترامب لدور أكبر لكوريا الجنوبية في التحالف بين البلدين.ويتم تفسير الإشارات إلى "تحديث" التحالف و"التحالف المستدام استراتيجيا" على أنها تعكس وجهة النظر القائلة بأن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ينبغي أن يلعب دورا ليس فقط في ردع كوريا الشمالية ولكن أيضا في مواجهة التهديدات التي تشكلها الصين.