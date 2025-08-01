السيدة الأولى السابقة تعتذر عن إثارة القلق العام قبل خضوعها للاستجواب

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مَثُلت السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" اليوم الأربعاء أمام فريق التحقيقات الخاص بقيادة المحقق "مين جونغ كي"، للتحقيق معها بشأن عدد من الشبهات المثارة ضدها، حيث وصلت إلى مكتب الفريق في الساعة العاشرة و10 دقائق صباحا بصفتها مشتبها بها.وقدمت "كيم" اعتذارا عند دخولها مكتب فريق التحقيق الخاص، حيث قالت إنها تعتذر عن إثارة القلق لدى الشعب، رغم أنها ليست شخصية مهمة، وأنها سوف تخضع للتحقيقات بإخلاص.وامتنعت "كيم" عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن تفاصيل الشبهات الموجهة إليها.وتواجه السيدة الأولى السابقة "كيم" عددا من التهم، منها التدخل المزعوم في عملية الترشيح في حزب قوة الشعب، والضلوع في فضائح تلاعب بأسعار الأسهم لشركة مستورِدة للسيارات، وشركة إنشاءات.كما يشتبه بأنها تقلت هدايا من كنيسة التوحيد عبر وسيط روحاني يُعتقد أيضا أنه يتمتع بنفوذ سياسي.