عدد السكان الكوريين النشطين اقتصاديا فوق 55 عاما يتجاوز 10 ملايين

تجاوز عدد السكان النشطين اقتصاديا من المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما و79 عاما، مستوى 10 ملايين.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد السكان من هذه الفئة العمرية بلغ 16 مليونا و447 ألف شخص على أساس شهر مايو الماضي، بزيادة مقدارها 464 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد السكان النشطين اقتصاديا من هذه الفئة العمرية بلغ 10 ملايين و10 آلاف شخص في مايو الماضي، بزيادة مقدارها 328 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزا لأول مرة مستوى 10 ملايين شخص منذ أن بدأ إعداد البيانات ذات الصلة في عام 2005.وارتفع عدد العاملين من كبار السن إلى 9.78 مليون شخص في مايو، بزيادة مقدارها 344 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.كما سجلت نسبة مشاركة كبار السن في الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا بنسبة 60.9%، وارتفع معدل توظيفهم بنسبة 59.5%.وأعرب حوالي 70% من كبار السن عن رغبتهم في مواصلة العمل حتي بلوغ سن 73.4 عام في المتوسط.ويرجع السبب في ذلك إلى الحاجة المتزايدة للدخل بعد التقاعد بسبب ضعف نظام التقاعد الحكومي.