كوريا الجنوبية تكمل تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

أكمل الجيش الكوري الجنوبي تفكيك مكبرات الصوت المثبتة على طول الحدود بين الكوريتين والمخصصة للبث الدعائي.وصرحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأنه تم تفكيك حوالي 20 مكبر صوت بعد ظهر أمس الثلاثاء، وسوف يتم تخزين المعدات المفككة في الوحدات المعنية.وتم تفكيك مكبرات الصوت هذه بعد يوم واحد من بدء العمل في إزالتها في إطار الجهود الهادفة إلى تخفيف التوتر بين الكوريتين.وينصب الاهتمام حاليا على ما إذا كانت كوريا الشمالية سترد بالمثل بتفكيك مكبرات الصوت الخاصة بها المواجهة للجنوب، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي خطوات من هذا القبيل حتى الآن.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أوقف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت الموجهة نحو الشمال يوم الحادي عشر من شهر يونيو الماضي، بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس "لي جيه ميونغ".وردا على ذلك، أوقفت كوريا الشمالية بثها الدفاعي عبر مكبرات الصوت الموجهة للجنوب.