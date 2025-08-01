ترامب يقول إن هو الذي فتح سوق كوريا التي كانت مغلقة

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن السوق الكورية الجنوبية كانت مغلقة، لكنه فتحها من خلال الاتفاق التجاري الأخير، وهو ما يمهد الطريق لفرص اقتصادية كبيرة.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث أكد على أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن متاحة لاستيراد السيارات والشاحنات وسيارات "إس يو في" الأمريكية، وأضاف أن الولايات المتحدة تفتتح الآن السوق الكورية بشكل فعلي.وأوضح "ترامب" أن الاستثمارات التي تم التعهد بها للولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية ليست قرضا يجب سداده، بل هي بمثابة هدية من الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة.وادعى أن الاستثمارات التي تعهد بها الاتحاد الأوربي بقيمة 600 مليار دولار، هي مجرد هدية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي سيخضع لدفع 35% من الرسوم الجمركية إذا لم يلتزم بتعهده بالاستثمار.وقال "ترامب" إنه سيتم الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الأخرى في غضون الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن أشباه الموصلات والأدوية ستكون من بين السلع المستهدفة.وفيما يخص الأدوية، أوضح "ترامب" أنه سيتم فرض رسوم جمركية منخفضة في البداية، لكن سيتم رفعها بشكل تدريي لتصل إلى 150% بعد عام إلى عام ونصف، و250% بعد ذلك.