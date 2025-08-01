كوريا الجنوبية تسجل فائضا قياسيا في الحساب الجاري في يونيو

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا قياسيا في الحساب الجاري في شهر يونيو الماضي بفضل زيادة الصادرات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ حجم الفائض 14.27 مليار دولار في يونيو، بزيادة مقدارها 1.17 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا أكبر فائض شهري، وهو الشهر السادس والعشرون على التوالي الذي تسجل فيه كوريا فائضا في الحساب الجاري، حيث سجلت فائضا في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو 2023.وحقق حساب البضائع فائضا قدره 13.16 مليار دولار في يونيو، وهو ثالث أكبر فائض مسجل.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 60.3 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل إلى 47.2 مليار دولار.