فريق التحقيقات الخاص يحاول مجددا إحضار الرئيس السابق يون بالقوة لاستجوابه

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في الادعاءات الموجهة ضد السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، بمحاولة ثانية لإحضار الرئيس السابق المسجون "يون صوك يول" بالقوة لاستجوابه اليوم الخميس.ووصل رئيس فريق التحقيقات الخاص "مين جونغ كي" في الساعة 7:50 صباحا إلى مركز احتجاز سيول في مقاطعة "كيونغ كي"، حيث يوجد "يون" حاليا.وقال فريق التحقيقات الخاص إن "يون" قاوم بشدة الاعتقال في المحاولة الأولى الأسبوع الماضي، حيث استلقى على أرضية زنزانته مرتديا ملابسه الداخلية فقط.وبعد فشل المحاولة الأولى، قال الفريق إنه سينفذ مذكرة التوقيف حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة البدنية.وأمر وزير العدل "جونغ سونغ هو" مركز الاحتجاز بالتعاون مع فريق التحقيقات الخاص لإحضار الرئيس السابق للاستجواب.ويعتزم الفريق استجواب الرئيس السابق بشأن مزاعم تدخله هو وزوجته في ترشيحات الانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022.