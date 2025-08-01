الرئيس الكوري يعلن 36 منطقة إضافية كمناطق كوارث خاصة

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" 36 منطقة إضافية كمناطق كوارث خاصة، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على جميع أنحاء كوريا الجنوبية الشهر الماضي.وأعلنت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن المناطق التي أعلن أنها متضررة من الأمطار الغزيرة بين 16 و20 يوليو تشمل "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومنطقة "بوك" في مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 6 مدن وبلدات كمناطق كوارث خاصة.وقالت المتحدثة إن الحكومة مددت فترة الإبلاغ عن الأضرار حتى يوم الثلاثاء لمنع أي إغفال، مع تقسيم المناطق إلى أقل المستويات لتقديم الدعم الحكومي لأكبر عدد ممكن من المناطق.وقالت "كانغ" إن الرئيس أصدر تعليمات للمسؤولين بوضع خطة لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة وإدارة ميزانيتها من أجل تسهيل عودة السكان إلى حياتهم بسرعة.