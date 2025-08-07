شرطة سيول تحقق في مزاعم تداول النائب لي جو سواك للأسهم باسم مستعار

Photo : YONHAP News

ستحقق وكالة شرطة سيول في مزاعم تورط النائب المستقل "لي جو سواك" في تداول الأسهم باسم مستعار.ووفقا لوكالة شرطة سيول أمس الأربعاء، فقد أحيلت القضية إلى وحدة الجرائم المالية، موضحة أن التحقيق سيتم وفقا للقانون والمبادئ. وبعد تحديد بعض عناصر القضية، من المتوقع أن يستجوب المحققون الأفراد المعنيين ويحصلوا على الأدلة.وقدمت مجموعة مدنية وقناة على "يوتيوب" شكاوى ضد النائب، الذي شغل المنصب لأربع دورات، متهمين إياه بانتهاك قانون المعاملات المالية التي تلزم باستخدام الاسم الحقيقي والسرية، بينما اتهمه النائب "جو جين او" من حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، بانتهاك قانون أسواق رأس المال.وفتحت الشرطة ملفا ضد "لي" بتهمة انتهاك قانون المعاملات المالية، وملفا آخر ضد مساعده، المعروف باسم عائلته "تشا"، بتهمة المساعدة والتحريض.وقد طُرد "لي" من الحزب الديمقراطي الحاكم بعد أن نشرت إحدى وسائل الإعلام المحلية صورة تظهره وهو يتداول أسهما باسم مساعده على هاتفه المحمول في أثناء جلسة عامة للبرلمان.