السيدة الأولى السابقة تعود إلى منزلها بعد 11 ساعة من الاستجواب

عادت السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" إلى منزلها ليلة الأربعاء بعد أن استجوبها فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في مزاعم الفساد الموجهة ضدها.وغادرت "كيم" مكتب فريق التحقيقات الخاص في سيول في حوالي الساعة 9 من مساء أمس الأربعاء بعد 11 ساعة من الاستجواب، دون أن ترد على أسئلة الصحفيين.وأفادت التقارير بأن "كيم" نفت خلال الاستجواب أي دور لها في فضيحة التلاعب بأسعار الأسهم التي تورطت فيها شركة "دويتش موتورز"، وهي شركة كورية لتجارة السيارات المستوردة.وفيما يتعلق بالقلادة الفاخرة من ماركة "فان كليف" التي كانت ترتديها خلال رحلة إلى مدريد لحضور قمة الناتو في عام 2022، أفادت التقارير بأن "كيم" ادعت أنها مزيفة وأنها أعطتها لوالدتها منذ حوالي 15 عاما واستعارتها منها من أجل الرحلة.وانتهى الاستجواب قبل الساعة 6 مساء، واستغرق الأمر حوالي 3 ساعات حتى تتمكن "كيم" من مراجعة النص الرسمي لإفادتها.ويسعى فريق التحقيقات الخاص حاليا لطلب مذكرة توقيف بحق "كيم"، لأنها أنكرت معظم الادعاءات وقد تعمل على إتلاف الأدلة.