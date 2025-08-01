الحكومة الكورية تسعى لتعليم الذكاء الاصطناعي لجميع المواطنين

Photo : KBS News

ستعلن حكومة كوريا الجنوبية عن استراتيجية للنمو الاقتصادي تتضمن خطة لتعليم الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب لجميع المواطنين.وعقد "كو يون تشول" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية صباح اليوم حيث حذر من أن كوريا قد تتراجع إذا لم تتحول إلى اقتصادٍ مبتكر وقوي من خلال تأمين أفضل مستوى من القوة التنافسية للصناعات الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة على مستوى العالم.وأضاف أن استراتيجية الحكومة للنمو الاقتصادي ستركز على تحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير، من خلال اختيار عناصر اقتصادية فائقة الابتكار لتكون مصادر الدخل المستقبلية للبلاد، موضحا أنه سيتم تقديم تدريب مخصص على الذكاء الاصطناعي لجميع المواطنين، من طلاب المدارس الابتدائية وحتى التقنيين المتخصصين، من أجل رعاية وتنمية المواهب في هذا المجال.وسوف يتم الإعلان عن استراتيجية النمو الاقتصادي، بما في ذلك تفاصيل الجدول الزمني، حتى اخر هذا الشهر.