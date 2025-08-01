الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

إجراء مناورات فريدوم شيلد الكورية الأمريكية من 18 إلى 29 أغسطس

Write: 2025-08-07 14:20:53Update: 2025-08-07 16:56:43

إجراء مناورات فريدوم شيلد الكورية الأمريكية من 18 إلى 29 أغسطس

Photo : KBS News

صرحت  السلطات العسكرية  في  كل  من  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة  بأنه  سيتم  إجراء  مناورات "فريدوم  شيلد"  المشتركة بين  البلدين  في  الفترة  من  18  إلى  28  من  شهر  أغسطس  الجاري،  وذلك  بهدف  تعزيز  الموقف  الدفاعي المشترك،  وسوف  تتضمن  تدريبات  مركز  القيادة  القائمة على  المحاكاة،  والتدريبات الميدانية.
وعقد  الجانبان مؤتمرا  صحفيا  في  مقر  وزارة  الدفاع  في  سيول  صباح  اليوم،  قالا  فيه  إن  مناورات  "فريدوم شيلد"  هذا  العام  ستتمتع  بطابع  دفاعي  كما  ستكون  فرصة  لترسيخ  قدرات  واستعدادات  البلدين الحليفين،  بما  في  ذلك  العمليات المشتركة  والشاملة،  من  خلال  دمج  الدروس  المستفادة والتهديدات  الواقعية  التي  تم  تحليلها من  أنماط  الحرب  الأخيرة،  في  سيناريو  المناورات.
وأضافا  أن  المناورات  ستدعم  التدريبات  الفعلية وتدريبات  الاستعداد  للحرب  للوزارات  الحكومية، مثل  صقل  القدرة على  الاستجابة  المتكاملة لإدارة  الأزمات  وحماية سلامة  المواطنين،  وتعزيز القدرة  على  الاستجابة للتهديدات  السيبرانية،  وذلك  بهدف  تحسين  القدرة  على  الانخراط  في  حرب  شاملة  على  مستوى  الدولة  بأكملها.
وتعتزم  قيادة  قوات  الأمم  المتحدة،  التي  تحتفل  بالذكرى السنوية  الـ75  على  تأسيسها  هذا  العام،  إشراك  الدول  الأعضاء في  تدريبات  هذا  العام،  وسوف  تقوم  لجنة  الإشراف  على  الدول  المحايدة بمراقبة  الالتزام  باتفاقية الهدنة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;