إجراء مناورات فريدوم شيلد الكورية الأمريكية من 18 إلى 29 أغسطس

Photo : KBS News

صرحت السلطات العسكرية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه سيتم إجراء مناورات "فريدوم شيلد" المشتركة بين البلدين في الفترة من 18 إلى 28 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بهدف تعزيز الموقف الدفاعي المشترك، وسوف تتضمن تدريبات مركز القيادة القائمة على المحاكاة، والتدريبات الميدانية.وعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الدفاع في سيول صباح اليوم، قالا فيه إن مناورات "فريدوم شيلد" هذا العام ستتمتع بطابع دفاعي كما ستكون فرصة لترسيخ قدرات واستعدادات البلدين الحليفين، بما في ذلك العمليات المشتركة والشاملة، من خلال دمج الدروس المستفادة والتهديدات الواقعية التي تم تحليلها من أنماط الحرب الأخيرة، في سيناريو المناورات.وأضافا أن المناورات ستدعم التدريبات الفعلية وتدريبات الاستعداد للحرب للوزارات الحكومية، مثل صقل القدرة على الاستجابة المتكاملة لإدارة الأزمات وحماية سلامة المواطنين، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتهديدات السيبرانية، وذلك بهدف تحسين القدرة على الانخراط في حرب شاملة على مستوى الدولة بأكملها.وتعتزم قيادة قوات الأمم المتحدة، التي تحتفل بالذكرى السنوية الـ75 على تأسيسها هذا العام، إشراك الدول الأعضاء في تدريبات هذا العام، وسوف تقوم لجنة الإشراف على الدول المحايدة بمراقبة الالتزام باتفاقية الهدنة.