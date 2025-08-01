بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% على كوريا اليوم

Photo : YONHAP News

دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على كوريا حيز التنفيذ بدءا من الساعة الواحدة ودقيقة واحدة من بعد ظهر اليوم بتوقيت سيول.وفي هذا السياق، تسعى الشركات الكورية إلى توسيع تعاونها مع الشركات الأمريكية، حيث قالت شركة سام سونغ للإلكترونيات أنها ستنتج الجيل القادم من شرائح شركة آبل في مصنعها بالولايات المتحدة، بينما أوضحت آبل أنها تعمل بالتعاون مع سام سونغ في مصنعها لأشباه الموصلات في أوستن بولاية تكساس لتطوير تقنية جديدة لتصنيع الشرائح تُستخدم لأول مرة على مستوى العالم.ويقول الخبراء إن شرائح الجيل القادم تشمل مستشعرا للصور سيُستخدم في هواتف آيفون وغيرها، موضحين أن اختيار آبل لسام سونغ كشريك لها يعتبر خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة وتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها. وكانت آبل تعتمد سابقا على شركة سوني اليابانية لتزويدها بجميع مستشعرات الصور الخاصة بهواتف آيفون.كما تسرّع شركة هيون ديه لصناعة السيارات أيضا وتيرة تعاونها مع الشركات الأمريكية، حيث اتفقت مع شركة جنرال موتورز على تطوير 5 أنواع من المركبات بشكل مشترك وطرحها في الأسواق بحلول عام 2028.