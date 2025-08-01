فريق التحقيقات الخاص يفشل مجددا في توقيف الرئيس السابق يون

Photo : YONHAP News

فشل فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضايا متعلقة بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق "يون صوك يول" مرة أخرى.وقال أعضاء الفريق إنهم حاولوا استخدموا القوة البدنية لاقتياد الرئيس السابق يون، لكنه قاوم بشدة، مما دفعهم إلى تعليق التنفيذ بعد قبول رأي المسؤولين في مركز الاحتجاز بوجود مخاوف من تعرضه للإصابة.وكان الفريق قد حاول تنفيذ مذكرة التوقيف في الأول من أغسطس الجاري أيضا، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل بسبب رفض يون. وأوضح الفريق في ذلك الوقت أن الرئيس السابق خلع ملابس السجن واستلقى على الأرض، رافضا بعناد. وسوف تنتهي صلاحية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة اليوم.وبناء على ذلك، من المتوقع أن يدرس فريق التحقيقات طلب إصدار مذكرة توقيف جديدة، أو توجيه الاتهام دون استجواب شخصي، وذلك بالاعتماد على إفادات الشهود والأدلة المتاحة.ويُتهم الرئيس السابق وزوجته بأنهما تلقيا استطلاعات رأي مجانية من شخص يُدعى ميونغ تيه كيون قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، مقابل مساعدتهما في ترشيح النائب السابق "كيم يونغ سون" للبرلمان.