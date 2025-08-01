الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي يزور كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

سيبدأ الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي " تو لام" زيارة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع القادم بدعوة من الرئيس "لي جيه ميونغ".وتُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها قائد أجنبي لكوريا الجنوبية منذ انطلاق حكومة الرئيس "لي". يُذكر أن الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام هو أعلى شخصية في التسلسل الهرمي للسلطة هناك، وهو بمثابة القائد الفعلي للدولة.وصرحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" بأن الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "تو لام" سيقوم بزيارة رسمية إلى سيول تستمر 4 أيام، بدءا من يوم الأحد القادم وحتى يوم 13 أغسطس، بدعوة من الرئيس "لي"، حيث يعقد الجانبان محادثات قمة يوم الاثنين. وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى أن كوريا الجنوبية وفيتنام تربطهما علاقات مشاركة استراتيجية شاملة، كما أن فيتنام شريكة كوريا التعاونية الأساسية داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.وأضافت أن الجانبين سيبحثان التعاون بشكل مكثف في مجالات السياسة والأمن والتجارة والاستثمار، وأيضا في المجالات الاستراتيجية المستقبلية مثل البنية التحتية الوطنية، بما في ذلك المحطات النووية والقطارات عالية السرعة والمدن الذكية، بالإضافة إلى تنمية المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا.